В Брюсселе из-за подозрительного предмета эвакуировали людей из здания ЕС

Во вторник бельгийские правоохранители эвакуировали людей из одного из зданий институтов Европейского Союза и временно перекрыли главную магистраль в европейском квартале Брюсселя после обнаружения подозрительного пакета.

Об этом, как пишет "Европейская правда", информирует издание Politico.

Движение транспорта было остановлено на оживленной улице Рю де ла Луа вблизи штаб-квартиры Еврокомиссии "Берлемон". Около 14:20 по местному времени улицу снова открыли для передвижения.

В 13:55 Еврокомиссия разослала работникам сообщение о полицейском вмешательстве из-за подозрительного предмета перед одним из зданий институтов ЕС. Впоследствии, в 14:20, поступило второе сообщение: "Полицейское вмешательство возле здания завершено. Ситуация нормализована".

Пока продолжалась проверка, улица была оцеплена полицейскими машинами и пожарными авто. Людей из здания "Коперник", где расположен цифровой департамент Еврокомиссии DG CONNECT, эвакуировали полицейские.

Местная полиция и пожарная служба воздержались от официальных комментариев относительно происшествия.

Напомним, в январе работников Еврокомиссии эвакуировали из-за подозрительного авто.

А в середине мая один из аэропортов Брюсселя закрывали из-за сообщения о бомбе.