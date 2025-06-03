ЗМІ: Туск планує звільнення кількох міністрів після вотуму довіри уряду в Сеймі

Троє міністрів уряду Польщі на чолі з премʼєр-міністром Дональдом Туском можуть найближчим часом втратити посади.

Про це дізналась радіостанція RMF FM, повідомляє "Європейська правда".

За інформацією журналістів, у кулуарах обговорюється звільнення міністерки клімату та навколишнього середовища Польщі Пауліни Хенніг-Клоски, якій закидають відсутність результатів на посаді.

Також портфель може втратити міністр юстиції Адам Боднар, який не зміг ефективно притягти до відповідальності представників попередньої влади "Права і справедливості".

У контексті переформатування польського уряду також згадується імʼя міністерки охорони здоров'я Ізабели Лещинської, що може бути повʼязане з її особистим рішенням, пише RMF FM.

Також в оточенні Туска обговорюють варіант, за якого посади втратять міністри без портфелів.

Зміни в уряді Польщі анонсувались ще до результатів президентських виборів, де підтримуваний владою кандидат Рафал Тшасковський програв Каролю Навроцькому.

Після цього Дональд Туск попросив Сейм 11 червня проголосувати за вотум довіри своєму уряду.

Вибори президента Польщі є вирішальними для формування політики країни. Деталі – у статті Польський Трамп: які проблеми та виклики несе перемога Кароля Навроцького.