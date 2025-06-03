СМИ: Туск планирует увольнение нескольких министров после вотума доверия правительству

Трое министров правительства Польши во главе с премьер-министром Дональдом Туском могут в ближайшее время потерять свои посты.

Об этом стало известно радиостанции RMF FM, сообщает "Европейская правда".

По информации журналистов, в кулуарах обсуждается увольнение министра климата и окружающей среды Польши Паулины Хенниг-Клоски, которую обвиняют в отсутствии результатов на должности.

Также портфель может потерять министр юстиции Адам Боднар, который не смог эффективно привлечь к ответственности представителей прежней власти "Права и справедливости".

В контексте переформатирования польского правительства также упоминается имя министра здравоохранения Изабеллы Лещинской, что может быть связано с ее личным решением, пишет RMF FM.

Также в окружении Туска обсуждают вариант, при котором посты потеряют министры без портфелей.

Изменения в правительстве Польши были анонсированы еще до результатов президентских выборов, где поддерживаемый властью кандидат Рафал Тшасковский проиграл Каролю Навроцкому.

После этого Дональд Туск попросил Сейм 11 июня проголосовать за вотум доверия своему правительству.

Выборы президента Польши являются решающими для формирования политики страны. Детали – в статье Польский Трамп: какие проблемы и вызовы несет победа Кароля Навроцкого.