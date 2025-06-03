У Греції засудили експосадовців через смертельну пожежу, що забрала життя понад 100 людей

Суд в Афінах у вівторок визнав колишнього керівника пожежної служби Греції та ще дев’ятьох осіб винними у неналежному реагуванні на масштабну лісову пожежу в курортному районі Маті поблизу Афін у 2018 році – внаслідок трагедії тоді загинуло понад 100 людей.

Про це, як пише "Європейська правда", інформує агентство АР.

Під час слухання в залі суду було неспокійно – родичі загиблих протестували проти виправдання кількох колишніх посадовців місцевої влади, які також були серед обвинувачених.

Пожежа, яка почалася в приморському районі Маті, стрімко поширилася через сильний вітер. Багато людей загинули під час хаотичної евакуації – деякі намагалися втекти автівками через ліс, інші – пішки або вплав.

Суд визнав, що представники пожежної служби та органів цивільного захисту проявили службову недбалість, що призвела до загибелі людей.

Їх також звинуватили в порушенні обов’язків, зокрема в тому, що вони не організували безпечну евакуацію. Через протест у суді слухання щодо винесення вироку перенесли на середу.

Шестеро підсудних уже були визнані винними під час суду, що завершився торік, але прокурор апеляційного суду оскаржив вирок, і справу направили на повторний розгляд. Жоден із обвинувачених не перебував під вартою під час очікування рішення другого процесу.