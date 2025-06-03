В Греции осудили экс-чиновников из-за смертельного пожара, унесшего жизни более 100 человек

Суд в Афинах во вторник признал бывшего руководителя пожарной службы Греции и еще девять человек виновными в ненадлежащем реагировании на масштабный лесной пожар в курортном районе Мати вблизи Афин в 2018 году – в результате трагедии тогда погибли более 100 человек.

Об этом, как пишет "Европейская правда", информирует агентство АР.

Во время слушания в зале суда было неспокойно – родственники погибших протестовали против оправдания нескольких бывших чиновников местных властей, которые также были среди обвиняемых.

Пожар, начавшийся в приморском районе Мати, стремительно распространился из-за сильного ветра. Многие погибли во время хаотической эвакуации – некоторые пытались скрыться автомобилями через лес, другие – пешком или вплавь.

Суд признал, что представители пожарной службы и органов гражданской защиты проявили служебную халатность, повлекшую гибель людей.

Их также обвинили в нарушении обязанностей, в том числе в том, что они не организовали безопасную эвакуацию. Из-за протеста в суде слушания по вынесению приговора перенесли на среду.

Шесть подсудимых уже были признаны виновными во время завершившегося в прошлом году суда, но прокурор апелляционного суда обжаловал приговор, и дело направили на повторное рассмотрение. Ни один из обвиняемых не находился под стражей в ожидании решения второго процесса.