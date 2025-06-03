Инфляция в еврозоне достигла целевого показателя впервые за 7 месяцев

Годовой показатель инфляции в еврозоне в мае 2025 года впервые с сентября опустился ниже целевого показателя Европейского центробанка в 2%.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на Financial Times.

Инфляция в двадцати странах Европы, которые используют евро, в мае составила 1,9% – ниже апрельского показателя в 2,2% и прогнозов аналитиков.

Это первый за последние семь месяцев случай, когда инфляция в еврозоне опустилась ниже целевого показателя в 2%. Последний раз такое падение было в сентябре 2024 года, а ему предшествовали более трех лет высокой инфляции.

Финансовые аналитики прогнозируют, что ослабление инфляционного давления в еврозоне побудит Европейский центральный банк снизить базовую депозитную ставку с нынешних 2,25% до 1,5% в третьем квартале.

Также ожидается, что давление на цены в еврозоне в ближайшие месяцы еще больше ослабнет благодаря укреплению евро, удешевлению сырьевых товаров и улучшению ситуации на рынке труда.

Ожидается, что в ближайшие месяцы в еврозону может войти Болгария.

Напомним, ранее разведка Великобритании прогнозировала, что инфляция усилит давление на способность России удерживать высокие расходы на оборону.