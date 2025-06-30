Меркель критикує міграційну політику уряду Мерца

Колишня німецька канцлерка Ангела Меркель розкритикувала чинний уряд Німеччини за рішення відмовляти нелегальним мігрантам у в'їзді на кордон, навіть якщо вони просять притулку.

Заяву колишньої очільниці уряду Німеччини наводить dpa, повідомляє "Європейська правда".

Меркель зустрілася з колишніми біженцями для зйомок документального фільму, присвяченого 10-й річниці її рішення залишити кордони Німеччини відкритими під час європейської міграційної кризи 2015 року.

Це рішення, що мало далекосяжні наслідки, призвело до прибуття до Німеччини сотень тисяч мігрантів, багато з яких були вихідцями з Сирії.

Наступні уряди намагалися обмежити кількість мігрантів, що прибувають до Німеччини, а уряд Мерца з моменту свого приходу до влади минулого місяця запровадив суворі правила, включаючи суперечливу політику щодо повернення шукачів притулку.

"Коли хтось говорить про "притулок" тут, на німецькому кордоні, то спочатку має відбутися процедура – безпосередньо на кордоні, якщо хочете, але процедура. Так я розумію європейське право", – сказала Меркель.

Нагадаємо, у травні новий міністр внутрішніх справ Німеччини Александр Добріндт розпорядився затримувати всіх мігрантів на кордоні за незаконний вʼїзд і посилити прикордонні патрулі поліції.

При цьому у німецькій поліції скаржаться, що не зможуть довго працювати у посиленому режимі для забезпечення прикордонного контролю.