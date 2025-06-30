Меркель критикует миграционную политику правительства Мерца

Бывший немецкий канцлер Ангела Меркель раскритиковала действующее правительство Германии за решение отказывать нелегальным мигрантам во въезде на границу, даже если они просят убежища.

Заявление бывшей главы правительства Германии приводит dpa, сообщает "Европейская правда".

Меркель встретилась с бывшими беженцами для съемок документального фильма, посвященного 10-й годовщине ее решения оставить границы Германии открытыми во время европейского миграционного кризиса 2015 года.

Это решение, имевшее далеко идущие последствия, привело к прибытию в Германию сотен тысяч мигрантов, многие из которых были выходцами из Сирии.

Последующие правительства пытались ограничить количество мигрантов, прибывающих в Германию, а правительство Мерца с момента своего прихода к власти в прошлом месяце ввело строгие правила, включая противоречивую политику в отношении возвращения искателей убежища.

"Когда кто-то говорит об "убежище" здесь, на немецкой границе, то сначала должна состояться процедура – непосредственно на границе, если хотите, но процедура. Так я понимаю европейское право", – сказала Меркель.

Напомним, в мае новый министр внутренних дел Германии Александр Добриндт распорядился задерживать всех мигрантов на границе за незаконный въезд и усилить пограничные патрули полиции.

При этом в немецкой полиции жалуются, что не смогут долго работать в усиленном режиме для обеспечения пограничного контроля.