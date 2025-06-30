Cкандальна партія румунських ультраправих вигнала зі своїх лав трьох сенаторів

Ультраправа румунська партія SOS Romania вигнала зі своїх лав трьох членів Сенату, внаслідок чого політсила втрачає там фракцію.

Про це повідомляє Digi24, пише "Європейська правда".

Лідерка SOS Romania, скандальна Діана Шошоаке, у понеділок заявила про рішення партії виключити зі своїх лав членів Сенату Доріна Петре, Надю Косміну-Черву і Клемента Саву.

У повідомленні до Постійного бюро Сенату Шошоаке попросила також про розпуск фракції партії у Сенаті внаслідок цього рішення, оскільки кількість її членів тепер менша за 7 – мінімальної кількості для формування фракції.

Раніше один сенатор і п’ять депутатів нижньої палати, виключених із SOS Romania, приєднались до соціалістів.

У травні шість депутатів іншої ультраправої політсили, Партії молоді, самі вийшли з неї, заявивши про конфлікт цінностей. Партія після того зберегла фракцію у нижній палаті.

"Альянс за об'єднання румунів" (AUR) Джордже Сіміона, SOS Румунія Шошоаке та Партія молоді часто діють скоординовано.

Нагадаємо, Шошоаке за рішенням СБУ заборонили в’їзд в Україну на три роки.