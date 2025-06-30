Скандальная партия румынских ультраправых исключила из своих рядов трех сенаторов

Ультраправая румынская партия SOS Romania исключила из своих рядов трех членов Сената, в результате чего политсила теряет там фракцию.

Об этом сообщает Digi24, пишет "Европейская правда".

Лидер SOS Romania, скандальная Диана Шошоаке, в понедельник заявила о решении партии исключить из своих рядов членов Сената Дорина Петре, Надю Космину-Черву и Клемента Саву.

В сообщении Постоянному бюро Сената Шошоаке также попросила о роспуске фракции партии в Сенате в результате этого решения, поскольку количество ее членов теперь меньше 7 – минимального количества для формирования фракции.

Ранее один сенатор и пять депутатов нижней палаты, исключенных из SOS Romania, присоединились к социалистам.

В мае шесть депутатов другой ультраправой политсилы, Партии молодежи, сами вышли из нее, заявив о конфликте ценностей. Партия после этого сохранила фракцию в нижней палате.

"Альянс за объединение румын" (AUR) Джордже Симиона, SOS Румыния Шошоаке и Партия молодежи часто действуют скоординированно.

Напомним, Шошоаке по решению СБУ запретили въезд в Украину на три года.