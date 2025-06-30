Міністр внутрішніх справ Німеччини Александер Добріндт під час візиту до Ізраїлю оголосив про програму розширення співпраці під назвою "Кіберкупол".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

За словами міністра, Німеччина хоче перейняти досвід Ізраїлю у військовій та цивільній обороні, для чого і "потрібен Кіберкупол" проти шпигунства, саботажу та для захисту інфраструктури.

"Ізраїль випереджає нас, особливо у сферах кіберзахисту та цивільної оборони. Ми також повинні бути краще підготовленими до нових загроз", – сказав Добріндт.

Він назвав нову систему "комбінацією військового та цивільного захисту".

Як зазначив очільник німецького МВС, передбачається співпраця в "кіберзахисті як важливій частині відбиття гібридних атак", спільна розробка оборони від безпілотників, розвиток оборонної інфраструктури, наприклад, системи укриттів та оповіщення.

Добріндт додав, що на нинішньому етапі потрібні не нові бетонні бункери, а "захисні кімнати в громадських установах", швидкий доступ до яких має бути забезпечений для всіх громадян завдяки цифровим технологіям, приміром мобільним додаткам, які розвинені в Ізраїлі.

Він також розповів, що співпраця з Ізраїлем буде розширена й на рівні спецслужб. Наприклад, німецька Федеральна розвідувальна служба (BND, зовнішня розвідка) працюватиме з ізраїльською службою розвідки "Моссад".

Раніше столиці країн Балтії домовилися про тіснішу співпрацю в галузі цивільної оборони.

Також країни Балтії домовилися розробити спільні плани масової евакуації жителів.