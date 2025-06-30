Министр внутренних дел Германии Александер Добриндт во время визита в Израиль объявил о программе расширения сотрудничества под названием "Киберкупол".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

По словам министра, Германия хочет перенять опыт Израиля в военной и гражданской обороне, для чего и "нужен Киберкупол" против шпионажа, саботажа и для защиты инфраструктуры.

"Израиль опережает нас, особенно в сферах киберзащиты и гражданской обороны. Мы также должны быть лучше подготовленными к новым угрозам", – сказал Добриндт.

Он назвал новую систему "комбинацией военной и гражданской защиты".

Как отметил глава немецкого МВД, предполагается сотрудничество в "киберзащите как важной части отражения гибридных атак", совместная разработка обороны от беспилотников, развитие оборонной инфраструктуры, например, системы укрытий и оповещения.

Добриндт добавил, что на нынешнем этапе нужны не новые бетонные бункеры, а "защищенные комнаты в общественных учреждениях", быстрый доступ к которым должен быть обеспечен для всех граждан благодаря цифровым технологиям, например мобильным приложениям, которые развиты в Израиле.

Он также рассказал, что сотрудничество с Израилем будет расширено и на уровне спецслужб. Например, немецкая Федеральная разведывательная служба (BND, внешняя разведка) будет работать с израильской службой разведки "Моссад".

Ранее столицы стран Балтии договорились о более тесном сотрудничестве в области гражданской обороны.

Также страны Балтии договорились разработать совместные планы массовой эвакуации жителей.