Каллас анонсировала новый шаг к визовой либерализации с Арменией
Новости — Понедельник, 30 июня 2025, 15:27 —
Главный дипломат ЕС Кая Каллас сообщила об одобрении Плана действий по визовой либерализации с Арменией.
Как сообщает "Европейская правда", об этом она объявила на совместной пресс-конференции с главой МИД Армении в Ереване.
Каллас сообщила, что Еврокомиссия одобрила предложение по Плану действий по визовой либерализации с Арменией.
"Когда будут выполнены все условия и процесс завершится, Армения и остальная Европа станут ближе", – заявила Кая Каллас, не приводя других деталей.
ЕС начал переговоры о безвизовом режиме с Арменией в сентябре 2024 года.
Напомним, в начале 2025 года власти Армении официально взяли курс на вступление в ЕС.
Смотрите объяснение "ЕвроПравды" о том, что стоит за решением Еревана о вступлении в Евросоюз.
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