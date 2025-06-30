Каллас анонсировала новый шаг к визовой либерализации с Арменией

Главный дипломат ЕС Кая Каллас сообщила об одобрении Плана действий по визовой либерализации с Арменией.

Как сообщает "Европейская правда", об этом она объявила на совместной пресс-конференции с главой МИД Армении в Ереване.

Каллас сообщила, что Еврокомиссия одобрила предложение по Плану действий по визовой либерализации с Арменией.

"Когда будут выполнены все условия и процесс завершится, Армения и остальная Европа станут ближе", – заявила Кая Каллас, не приводя других деталей.

ЕС начал переговоры о безвизовом режиме с Арменией в сентябре 2024 года.

Напомним, в начале 2025 года власти Армении официально взяли курс на вступление в ЕС.

Смотрите объяснение "ЕвроПравды" о том, что стоит за решением Еревана о вступлении в Евросоюз.