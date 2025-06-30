У Німеччині 16-річний хлопець зізнався в убивстві українки та її дитини
У місті Дорстен, що в німецькій землі Північний Рейн-Вестфалія, затримали 16-річного підлітка у справі про вбивство українки та її малолітньої дитини.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Spiegel.
Тіло жінки знайшли на лісовій дорозі округу Гольстергаузен у Дорстені в неділю вранці. Поліція, яку викликали на місце події, констатувала смерть жінки і виявила тіло дитини в кущах неподалік.
Як встановили правоохоронці, загиблі – 32-річна громадянка України та її однорічна донька, що мешкали в Дорстені. Судово-медична експертиза підтвердила насильницьку смерть.
Наступного дня у справі було затримано 16-річного українця, який сам звернувся до правоохоронців на місці злочину і зізнався у причетності до вбивства.
Інших даних, зокрема про можливі мотиви вбивства, правоохоронці публічно не розкривають.
Як зазначає Spiegel, неподалік від місця, де знайшли тіла жінки й дитини, в пʼятницю сталась спроба пограбування. Наразі конкретних доказів зв'язку між цими злочинами немає.
Минулого тижня, нагадаємо, Федеральний суд Німеччини підтвердив довічний вирок подружжю, яке в березні 2024 року вбило двох українок і викрало дитину молодшої з них.