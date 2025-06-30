В Германии 16-летний парень признался в убийстве украинки и ее ребенка

В городе Дорстен, что в немецкой земле Северный Рейн-Вестфалия, задержали 16-летнего подростка по делу об убийстве украинки и ее малолетнего ребенка.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel.

Тело женщины нашли на лесной дороге округа Гольстергаузен в Дорстене в воскресенье утром. Полиция, вызванная на место происшествия, констатировала смерть женщины и обнаружила тело ребенка в кустах неподалеку.

Как установили правоохранители, погибшие – 32-летняя гражданка Украины и ее годовалая дочь, проживавшие в Дорстене. Судебно-медицинская экспертиза подтвердила насильственную смерть.

На следующий день по делу был задержан 16-летний украинец, который сам обратился к правоохранителям на месте преступления и признался в причастности к убийству.

Других данных, в частности о возможных мотивах убийства, правоохранители публично не раскрывают.

Как отмечает Spiegel, недалеко от места, где нашли тела женщины и ребенка, в пятницу произошла попытка ограбления. Пока конкретных доказательств связи между этими преступлениями нет.

Напомним, на прошлой неделе Федеральный суд Германии подтвердил пожизненный приговор супругам, которые в марте 2024 года убили двух украинок и похитили ребенка младшей из них.