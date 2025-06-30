Разведка Британии указала на масштабы самовольного оставления службы в армии РФ

Количество уголовных дел, возбужденных в России за самовольное оставление военной службы, противоречит официальной российской риторике об отношении к участникам незаконного вторжения в Украину.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в обзоре британской разведки за понедельник.

Разведывательное сообщество Минобороны Великобритании обратило внимание на данные российского издания "Медиазона", согласно которым российские суды получили 20 538 дел о самовольном оставлении военной службы (СОВС), дезертирстве или отказе от выполнения приказов.

Большинство дел, охватывающих период с февраля 2022 года до конца мая 2025 года, касаются СОВС, что в России наказывается 10 годами лишения свободы. Более 86,2% дел были переданы в суд.

"Жесткая дисциплина в Вооруженных силах России, плохое медицинское обслуживание раненых солдат и недостаточная военная подготовка, вероятно, способствуют самовольному оставлению службы российскими военнослужащими", – говорится в обзоре.

Там отмечают, что российский солдат, пошедший на службу по контракту, может быть отправлен на передовую в течение 14 дней после подписания контракта и пройти только 5 дней военной подготовки.

"Все это противоречит официальной риторике о том, что российское руководство ценит военную службу тех, кто воюет в незаконной войне России в Украине. Существует реальная вероятность, что осужденные могут заменить наказание службой в российских штурмовых подразделениях "Шторм-Z", – заключает британская разведка.

В предыдущем обзоре разведка Великобритании отмечала, что конфликт между Израилем и Ираном ставит перед Россией вызовы, однако в то же время Кремль видит в этом определенную выгоду.

В начале июня британская разведка отметила, что с начала российско-украинской войны в феврале 2022 года Россия потеряла около 1 млн военных убитыми и ранеными.