Посол ЄС засудив резонансне насильство силовиків РФ проти азербайджанців

Посол Європейського Союзу в Азербайджані Петер Міхалко засудив нещодавнє насильницьке затримання етнічних азербайджанців у Росії, яке спричинило дипломатичний конфлікт між Москвою і Баку.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", Міхалко написав на Facebook.

Посол ЄС заявив, що "глибоко стурбований повідомленнями про насильство, тортури та нелюдське поводження з етнічними азербайджанцями в Росії, що навіть призвели до смертей, скоєних російськими силами безпеки".

"Мої думки з жертвами та їхніми родинами", – заявив дипломат.

Заява Міхалка стала першою офіційною заявою Європейського Союзу щодо гострої кризи у відносинах між Росією та Азербайджаном.

Нещодавно між Баку і Москвою розгорівся скандал після того, як в Єкатеринбурзі затримали понад 50 вихідців з Азербайджану за нерозкритою кримінальною справою про вбивство Юніса Пашаєва у 2001 році.

Азербайджанська влада публічно виступила з критикою Росії.

Удень у понеділок в Азербайджані заявили про затримання двох агентів російської ФСБ, які працювали під прикриттям в пропагандистському агентстві Sputnik Азербайджан.

Згодом стало відомо, що затриманими є виконавчий директор Sputnik Азербайджан Ігор Картавих і шеф-редактор Євген Бєлоусов.