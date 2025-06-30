Посол ЕС осудил резонансное насилие силовиков РФ против азербайджанцев

Посол Европейского Союза в Азербайджане Петер Михалко осудил недавнее насильственное задержание этнических азербайджанцев в России, которое вызвало дипломатический конфликт между Москвой и Баку.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", Михалко написал на Facebook.

Посол ЕС заявил, что "глубоко обеспокоен сообщениями о насилии, пытках и бесчеловечном обращении с этническими азербайджанцами в России, которые даже привели к смертям, совершенным российскими силами безопасности".

"Мои мысли с жертвами и их семьями", – заявил дипломат.

Заявление Михалка стало первым официальным заявлением Европейского Союза по поводу острого кризиса в отношениях между Россией и Азербайджаном.

Недавно между Баку и Москвой разгорелся скандал после того, как в Екатеринбурге задержали более 50 выходцев из Азербайджана по нераскрытому уголовному делу об убийстве Юниса Пашаева в 2001 году.

Азербайджанские власти публично выступили с критикой России.

В понедельник днем в Азербайджане заявили о задержании двух агентов российской ФСБ, которые работали под прикрытием в пропагандистском агентстве Sputnik Азербайджан.

Впоследствии стало известно, что задержанными являются исполнительный директор Sputnik Азербайджан Игорь Картавых и шеф-редактор Евгений Белоусов.