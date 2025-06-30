Келлог отверг обвинения Кремля, что Украина и США затягивают мирные переговоры

Спецпредставитель президента США Кит Келлог заявил, что именно Россия, а не Штаты или Украина, тянет время в поиске мирного урегулирования развязанной ею полномасштабной войны.

Об этом он написал на Х, сообщает "Европейская правда".

Келлог процитировал заявление спикера Кремля Дмитрия Пескова, который заявил, что дальнейший ход мирных переговоров зависит именно от позиции Украины и США.

"Последние комментарии Пескова о состоянии переговоров – это искажение реальности в духе Оруэлла. Заявления России о том, что США и Украина затягивают мирные переговоры, не имеют оснований", – прокомментировал посланник Трампа.

Он подчеркнул, что президент США последовательно и настойчиво выступает за достижение прогресса в прекращении войны.

"Мы призываем к немедленному прекращению огня и переходу к трехсторонним переговорам для завершения войны. Россия не может продолжать тянуть время, одновременно бомбя гражданские объекты в Украине", – добавил Келлог.

Как известно, представители Киева и Москвы провели две встречи в Стамбуле, по итогам которых удалось решить исключительно гуманитарные вопросы, а не прекращение огня.

Последний раунд встречи в Стамбуле состоялся 2 июня. На нем Россия передала Украине свой меморандум с набором заранее неприемлемых ультиматумов.

Несмотря на это, хозяин Кремля Владимир Путин заявил, что якобы Москва готова к следующей встрече с украинской делегацией.