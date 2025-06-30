Тисячам норвежців помилково повідомили про мільйонні лотерейні виграші

Норвезький лотерейний оператор Norsk Tipping у понеділок перепросив перед кількома тисячами людей, які кілька днів тому отримали повідомлення про значні виграші.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє The Guardian.

Norsk Tipping визнала, що у пʼятницю помилково повідомила "кільком тисячам" клієнтів про виграш значних сум грошей в лотереї Eurojackpot через помилку в конвертації грошей.

"Тисячі норвежців помилково отримали повідомлення про те, що вони виграли великий приз в Eurojackpot. Це була помилка, яка торкнулася багатьох, і ми ставимося до неї дуже серйозно", – заявив у понеділок генеральний директор Norsk Tipping Вегар Странд.

Один із учасників лотереї, 53-річний Оле Фредрік Свін, отримав повідомлення про виграш 1,2 мільйона норвезьких крон – тоді як насправді він виграв лише 125 крон.

На тлі помилки норвезька лотерейна служба розпочала перевірку, щоб з'ясувати, чи не було порушено закони про азартні ігри, а міністерка культури Норвегії Лубна Джаффері назвала помилку "абсолютно неприйнятною".

У березні повідомлялось, що переможець останнього джекпоту панʼєвропейської лотереї EuroMillions виграв приз у розмірі 250 мільйонів євро, що є рекордом для цього розіграшу.