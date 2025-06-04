Сибіга: відмова Росії від припинення вогню – достатня причина для санкцій вже зараз

Глава МЗС України Андрій Сибіга закликав міжнародних партнерів посилити санкційний тиск на Росію "вже зараз" через її небажання припиняти вогонь.

Про це Сибіга написав у соцмережі Х, повідомляє "Європейська правда".

В офіційній заяві після другої зустрічі у Стамбулі Сибіга наголосив: Москва проігнорувала український документ із баченням припинення бойових дій і натомість знову вдалася до ультимативних вимог.

"Росія не відповіла на наш документ, у якому викладено бачення України щодо припинення війни. Ми надіслали його перед зустріччю. Під час зустрічі наша делегація запитала росіян, які їхні міркування. Вони не надали жодних", – повідомив міністр.

За його словами, кожен день мовчання з боку Росії підтверджує її намір продовжувати війну. Попри публічні обіцянки надати "реалістичні та здійсненні" пропозиції, Москва на стамбульських переговорах обмежилась повторенням старих ультимативних позицій.

"Через відсутність конструктивного підходу з боку Росії стамбульський формат перетворився на зустрічі щодо обміну військовополоненими. Ми вітаємо прогрес у цій галузі, але могли б бути набагато відчутніші результати в усіх сферах, якби росіяни відповіли взаємністю конструктивності України", – додав Сибіга.

Він підкреслив, що послідовне ігнорування Росією пропозицій припинення вогню має стати сигналом для союзників України діяти рішучіше.

"Росія досі відкидає будь-які змістовні формати припинення вогню. Це достатня причина для наших партнерів запровадити нові санкції проти Росії вже зараз", – заявив глава МЗС.

На завершення Сибіга наголосив, що якщо поточні переговорні формати не дають миру, настав час організовувати зустрічі лідерів.

Нагадаємо, Білий дім дав зрозуміти, що нових санкцій проти РФ не буде без згоди Дональда Трампа.

За даними ЗМІ, США розчаровані, але не здивовані ультимативними вимогами, які РФ висунула на переговорах у Стамбулі.