Глава МИД Украины Андрей Сибига призвал международных партнеров усилить санкционное давление на Россию "уже сейчас" из-за ее нежелания прекращать огонь.

Об этом Сибига написал в соцсети Х, сообщает "Европейская правда".

В официальном заявлении после второй встречи в Стамбуле Сибига отметил: Москва проигнорировала украинский документ с видением прекращения боевых действий и вместо этого снова прибегла к ультимативным требованиям.

"Россия не ответила на наш документ, в котором изложено видение Украины о прекращении войны. Мы прислали его перед встречей. Во время встречи наша делегация спросила россиян, каковы их соображения. Они не предоставили никаких", – сообщил министр.

По его словам, каждый день молчания со стороны России подтверждает ее намерение продолжать войну. Несмотря на публичные обещания представить "реалистичные и осуществимые" предложения, Москва на стамбульских переговорах ограничилась повторением старых ультимативных позиций.

"Из-за отсутствия конструктивного подхода со стороны России стамбульский формат превратился во встречи по обмену военнопленными. Мы приветствуем прогресс в этой области, но могли бы быть гораздо более ощутимые результаты во всех сферах, если бы россияне ответили взаимностью на конструктивность Украины", – добавил Сибига.

Он подчеркнул, что последовательное игнорирование Россией предложений о прекращении огня должно стать сигналом для союзников Украины действовать решительнее.

"Россия до сих пор отвергает любые содержательные форматы прекращения огня. Это достаточная причина для наших партнеров ввести новые санкции против России уже сейчас", – заявил глава МИД.

В завершение Сибига отметил, что если текущие переговорные форматы не дают мира, пришло время организовывать встречи лидеров.

Напомним, Белый дом дал понять, что новых санкций против РФ не будет без согласия Дональда Трампа.

По данным СМИ, США разочарованы, но не удивлены ультимативными требованиями, которые РФ выдвинула на переговорах в Стамбуле.