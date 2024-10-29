Дружині прем’єра Іспанії інкримінують нові звинувачення, знову викликають до суду

Іспанський суддя Хуан Карлос Пейнадо, який розслідує професійну діяльність дружини прем’єр-міністра країни Бегоньї Гомес, знову викликав її до суду в межах розслідування нових фактів імовірного зловживання.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє El Pais.

Згідно з постановою Пейнадо, Бегонья Гомес має з’явитись до суду Пласа-де-Кастілья в Мадриді 18 листопада для свідчень у справі про торгівлю впливом і корупцією.

Суддя інкримінував дружині іспанського прем’єра два додаткові звинувачення – незаконне привласнення майна та професійне втручання – після скарги від ультраправої організації Hazte Oír про ймовірне привласнення дружиною президента програмного забезпечення Мадридського університету.

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Згідно зі статтею 253 Кримінального кодексу Іспанії, незаконне привласнення карається тюремним ув'язненням на строк від шести місяців до восьми років (або штрафом, якщо сума привласненого не перевищує 400 євро).

Що стосується злочину професійного втручання, то Пейнадо стверджує, що Гомес могла не мати достатньої кваліфікації для створення технологічної платформи, про яку йдеться. Цей злочин передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до трьох років.

Нагадаємо, дружину Санчеса звинувачують у торгівлі впливом і корупції під час роботи в освітньому центрі IE Africa Center. Стверджується, що вона нібито посприяла отриманню урядових субсидій кільком компаніям, з якими працювала.

У липні Бегонія Гомес уже приходила до суду в Мадриді на виклик судді, але відмовилась свідчити. Після цього вона подала скаргу на Пейнадо, звинувативши його у перевищенні повноважень.

Більше про звинувачення і те, як вони спричинили політичну кризу в Іспанії цього літа, читайте в архівному тексті "ЄвроПравди".