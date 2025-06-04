До КС Латвії подали позов щодо прав російських пенсіонерів і мовного іспиту

Латвійська партія "Згода", що представляє російську меншину в країні, поскаржилась до Конституційного суду позов на "хвилю переслідування" громадян Росії літнього віку, яким для продовження дозволу проживати у Латвії потрібно скласти мовний іспит.

Про це повідомляє Delfi, пише "Європейська правда".

У політсилі "Згода" (Saskaņa) заявили, що подають до Конституційного суду позов щодо статусу пенсіонерів з російським громадянством. У ньому аргументують, що вимога підтвердити володіння мовою для отримання постійної посвідки на проживання у Латвії є несправедливою і для багатьох з них стоїть вибір між виїздом з країни або отриманням тимчасової посвідки, що не дає соціальних гарантій.

"Проблема полягає у тому, що для цих людей немає перехідного періоду чи пом’якшуючих умов, і багато з них – вже поважного віку", – заявляють у партії, додаючи, що це загрожує тим, хто не складе іспит, втратою доступу до соціального захисту і державних послуг вже з літа-осені 2025 року.

Нагадаємо, у 2024 році Латвія почала видворяти росіян, які не виконали вимоги поправок до закону про імміграцію та не надали документи на отримання постійної посвідки на проживання в країні, для чого у тому числі потрібно було підтвердити базове володіння мовою.

Близько 80 росіянам не дозволили проживання з безпекових міркувань, попри складений мовний іспит.

Також в МЗС Латвії кажуть, що РФ і далі затримує гроші на пенсії для своїх пенсіонерів у країні.