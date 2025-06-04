В КС Латвии подали иск о правах российских пенсионеров и языковом экзамене

Латвийская партия "Согласие", представляющая русское меньшинство в стране, пожаловалась в Конституционный суд иск на "волну преследования" граждан России пожилого возраста, которым для продления разрешения проживать в Латвии нужно сдать языковой экзамен.

Об этом сообщает Delfi, пишет "Европейская правда".

В политсиле "Согласие" (Saskaņa) заявили, что подают в Конституционный суд иск о статусе пенсионеров с российским гражданством. В нем аргументируют, что требование подтвердить владение языком для получения постоянного вида на жительство в Латвии является несправедливым и для многих из них стоит выбор между выездом из страны или получением временного вида, что не дает социальных гарантий.

"Проблема заключается в том, что для этих людей нет переходного периода или смягчающих условий, и многие из них – уже почтенного возраста", – заявляют в партии, добавляя, что это грозит тем, кто не сдаст экзамен, потерей доступа к социальной защите и государственным услугам уже с лета-осени 2025 года.

Напомним, в 2024 году Латвия начала выдворять россиян, которые не выполнили требования поправок к закону об иммиграции и не предоставили документы на получение постоянного вида на жительство в стране, для чего в том числе нужно было подтвердить базовое владение языком.

Около 80 россиянам не разрешили проживание по соображениям безопасности, несмотря на сданный языковой экзамен.

Также в МИД Латвии говорят, что РФ и дальше задерживает деньги на пенсии для своих пенсионеров в стране.