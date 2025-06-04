Глава МЗС Норвегії: переговори показують, що Росія не зацікавлена у мирі

Міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде зауважив, що поведінка Росії у переговорному процесі з Україною свідчить про незацікавленість Кремля у якихось домовленостях.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідну заяву пресслужба норвезького МЗС опублікувала 4 червня.

Еспен Барт Ейде зазначив, що на зустрічі у Стамбулі РФ знову не продемонструвала зацікавленості у конструктивних перемовинах, а російський документ з переговорною позицією містить ті самі ультиматуми.

"Ці вимоги, як і триваючі звірські удари РФ по українських цивільних, демонструють, що воєнні цілі Росії не змінилися", – зазначив міністр, нагадавши, що останній зустрічі у Стамбулі передували наймасштабніші повітряні атаки по українських містах за увесь час повномасштабної війни.

"Ми підтримуємо пропозицію України про безумовне припинення вогню як перший крок до справедливого і сталого миру. Україна також запропонувала зустріч президента Зеленського і Путіна задля прогресу у перемовинах, але Росія загальмувала прогрес щодо цієї пропозиції", – зазначив Еспен Барт Ейде.

Він відзначив як позитивний наслідок "Стамбула" домовленість про обмін військовополоненими.

"Разом із союзниками і партнерами ми працюємо над посиленням України і тиском на Росію, у тому числі санкційним. Це єдиний спосіб змінити воєнні розрахунки РФ – що необхідно для забезпечення тривалого миру", – підсумував він.

Президент України Володимир Зеленський назвав ультиматумом документ з переговорною позицією Росії і зауважив, що він не залишає якогось простору для компромісів, на що розраховували у Вашингтоні.

За даними ЗМІ, США розчаровані, але не здивовані ультимативними вимогами, які РФ висунула на переговорах у Стамбулі.