Глава МИД Норвегии: переговоры показывают, что Россия не заинтересована в мире

Министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде отметил, что поведение России в переговорном процессе с Украиной свидетельствует о незаинтересованности Кремля в каких-либо договоренностях.

Как сообщает "Европейская правда", соответствующее заявление пресс-служба норвежского МИД опубликовала 4 июня.

Эспен Барт Эйде отметил, что на встрече в Стамбуле РФ снова не продемонстрировала заинтересованности в конструктивных переговорах, а российский документ с переговорной позицией содержит те же ультиматумы.

"Эти требования, как и продолжающиеся зверские удары РФ по украинским гражданским, демонстрируют, что военные цели России не изменились", – отметил министр, напомнив, что последней встрече в Стамбуле предшествовали самые масштабные воздушные атаки по украинским городам за все время полномасштабной войны.

"Мы поддерживаем предложение Украины о безусловном прекращении огня как первый шаг к справедливому и устойчивому миру. Украина также предложила встречу президента Зеленского и Путина для прогресса в переговорах, но Россия затормозила прогресс по этому предложению", – отметил Эспен Барт Эйде.

Он отметил как положительный результат "Стамбула" договоренность об обмене военнопленными.

"Вместе с союзниками и партнерами мы работаем над усилением Украины и давлением на Россию, в том числе санкционным. Это единственный способ изменить военные расчеты РФ – что необходимо для обеспечения длительного мира", – подытожил он.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал ультиматумом документ с переговорной позицией России и отметил, что он не оставляет какого-либо пространства для компромиссов, на что рассчитывали в Вашингтоне.

По данным СМИ, США разочарованы, но не удивлены ультимативными требованиями, которые РФ выдвинула на переговорах в Стамбуле.