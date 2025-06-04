Суд в Эстонии частично оправдал экс-министра образования, осужденную за мошенничество

Суд высшей инстанции в Эстонии частично изменил решение уездного суда в отношении бывшей министру образования Майлис Репс, которую судили за мошенничество – ее оправдали по некоторым обвинениям, но увеличили размер компенсации, которую она должна выплатить государству.

Об этом сообщает ERR, пишет "Европейская правда".

4 июня окружной суд Таллинна оставил в силе приговор бывшей министру образования Майлис Репс, которую в уездном суде признали виновной в мошенничестве и приговорили к финансовому взысканию и условному сроку – году и 5 месяцам лишения свободы условно с двухлетним испытательным сроком.

Окружной суд согласился с обвинительным приговором, но оправдал Репс в части обвинений – в том, что из ведомственных средств заплатили за организацию мероприятия ко дню ее рождения для сотрудников министерства и подведомственных организаций. Также суд пришел к выводу, что экс-министр не может быть обвинена в истории с оплатой расходов на участие в ралли WRC Rally Estonia.

В то же время суд согласился с выводами нижестоящей инстанции относительно оплаты средствами министерства ужина в ресторане для однопартийцев Репс.

Ходатайство адвокатов о выплате Репс компенсации за убытки из-за производства против нее отклонили.

Кроме того, суд изменил решение уездного суда о распределении процессуальных расходов: Репс должна будет компенсировать государству расходы на юридическое сопровождение на этапе досудебного производства и в уездном суде в размере более 46 тысяч евро.

При этом в пользу Репс присудили компенсацию от государства в размере 52 тысячи евро на оплату работы ее адвокатов.

Скандал вокруг Майлис Репс начался в ноябре 2020 года с публикации издания Õhtuleht о ее злоупотреблении служебным положением для собственных нужд, в частности использовании служебного автомобиля, чтобы возить детей в школу и на кружки.

После этого Репс ушла с поста министра и вернулась в парламент, а по сообщениям СМИ, в отношении нее было возбуждено дело.

26 октября 2021 года парламент Эстонии Рийгикогу по запросу канцлера права лишил Майлис Репс депутатской неприкосновенности, чтобы дело могло двигаться дальше.