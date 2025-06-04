Укр Рус Eng

Суд в Эстонии частично оправдал экс-министра образования, осужденную за мошенничество

Новости — Среда, 4 июня 2025, 19:52 — Мария Емец

Суд высшей инстанции в Эстонии частично изменил решение уездного суда в отношении бывшей министру образования Майлис Репс, которую судили за мошенничество – ее оправдали по некоторым обвинениям, но увеличили размер компенсации, которую она должна выплатить государству.

Об этом сообщает ERR, пишет "Европейская правда".

4 июня окружной суд Таллинна оставил в силе приговор бывшей министру образования Майлис Репс, которую в уездном суде признали виновной в мошенничестве и приговорили к финансовому взысканию и условному сроку – году и 5 месяцам лишения свободы условно с двухлетним испытательным сроком.

Окружной суд согласился с обвинительным приговором, но оправдал Репс в части обвинений – в том, что из ведомственных средств заплатили за организацию мероприятия ко дню ее рождения для сотрудников министерства и подведомственных организаций. Также суд пришел к выводу, что экс-министр не может быть обвинена в истории с оплатой расходов на участие в ралли WRC Rally Estonia.

В то же время суд согласился с выводами нижестоящей инстанции относительно оплаты средствами министерства ужина в ресторане для однопартийцев Репс.

Ходатайство адвокатов о выплате Репс компенсации за убытки из-за производства против нее отклонили.

Кроме того, суд изменил решение уездного суда о распределении процессуальных расходов: Репс должна будет компенсировать государству расходы на юридическое сопровождение на этапе досудебного производства и в уездном суде в размере более 46 тысяч евро.

При этом в пользу Репс присудили компенсацию от государства в размере 52 тысячи евро на оплату работы ее адвокатов.

Скандал вокруг Майлис Репс начался в ноябре 2020 года с публикации издания Õhtuleht о ее злоупотреблении служебным положением для собственных нужд, в частности использовании служебного автомобиля, чтобы возить детей в школу и на кружки.

После этого Репс ушла с поста министра и вернулась в парламент, а по сообщениям СМИ, в отношении нее было возбуждено дело.

26 октября 2021 года парламент Эстонии Рийгикогу по запросу канцлера права лишил Майлис Репс депутатской неприкосновенности, чтобы дело могло двигаться дальше.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Эстония
Реклама: