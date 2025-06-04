Суд в Эстонии частично оправдал экс-министра образования, осужденную за мошенничество
Суд высшей инстанции в Эстонии частично изменил решение уездного суда в отношении бывшей министру образования Майлис Репс, которую судили за мошенничество – ее оправдали по некоторым обвинениям, но увеличили размер компенсации, которую она должна выплатить государству.
Об этом сообщает ERR, пишет "Европейская правда".
4 июня окружной суд Таллинна оставил в силе приговор бывшей министру образования Майлис Репс, которую в уездном суде признали виновной в мошенничестве и приговорили к финансовому взысканию и условному сроку – году и 5 месяцам лишения свободы условно с двухлетним испытательным сроком.
Окружной суд согласился с обвинительным приговором, но оправдал Репс в части обвинений – в том, что из ведомственных средств заплатили за организацию мероприятия ко дню ее рождения для сотрудников министерства и подведомственных организаций. Также суд пришел к выводу, что экс-министр не может быть обвинена в истории с оплатой расходов на участие в ралли WRC Rally Estonia.
В то же время суд согласился с выводами нижестоящей инстанции относительно оплаты средствами министерства ужина в ресторане для однопартийцев Репс.
Ходатайство адвокатов о выплате Репс компенсации за убытки из-за производства против нее отклонили.
Кроме того, суд изменил решение уездного суда о распределении процессуальных расходов: Репс должна будет компенсировать государству расходы на юридическое сопровождение на этапе досудебного производства и в уездном суде в размере более 46 тысяч евро.
При этом в пользу Репс присудили компенсацию от государства в размере 52 тысячи евро на оплату работы ее адвокатов.
Скандал вокруг Майлис Репс начался в ноябре 2020 года с публикации издания Õhtuleht о ее злоупотреблении служебным положением для собственных нужд, в частности использовании служебного автомобиля, чтобы возить детей в школу и на кружки.
После этого Репс ушла с поста министра и вернулась в парламент, а по сообщениям СМИ, в отношении нее было возбуждено дело.
26 октября 2021 года парламент Эстонии Рийгикогу по запросу канцлера права лишил Майлис Репс депутатской неприкосновенности, чтобы дело могло двигаться дальше.