Працівники порту Марселя відмовились вантажити деталі зброї для Ізраїлю

Докери французького порту Марсель-Фос відмовляються завантажувати військове обладнання, яке мало бути відправлене до Ізраїлю в четвер, звинувачуючи державу в "геноциді".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP.

У профспілці докерів CGT Dockers заявили, що на одне із суден, яке мало вирушати з порту Марселя в четвер, потрібно завантажити деталі для кулеметів виробництва місцевого підприємства Eurolinks.

За словами представника CGT Dockers Крістофа Кларе, з моменту, коли докери відмовляються завантажувати товар, ніхто не може зробити це замість них. Інші контейнери, призначені для цього судна, будуть завантажені.

"Ми за мир" і "проти будь-яких воєн", додала профспілка CGT Dockers, заявивши про відмову "брати участь у геноциді, що здійснюється ізраїльським урядом".

Про виробництво Eurolinks деталей для кулеметів, які призначались для Ізраїлю, стало відомо ще у 2024 році, але тоді міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню заявив, що ці деталі можуть бути лише "реекспортовані" Ізраїлем.

Напередодні стало відомо, що іспанське Міністерство оборони відкликало ліцензії ізраїльської Rafael Advanced Defense System на виробництво в Іспанії протитанкових ракет SPIKE LR2.

Це не перший подібний крок лівого іспанського уряду: раніше він скасував угоду вартістю 6,6 млн євро, яка передбачала закупівлю 15 мільйонів боєприпасів в ізраїльської компанії.