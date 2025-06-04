Работники порта Марселя отказались грузить детали оружия для Израиля

Докеры французского порта Марсель-Фос отказываются загружать военное оборудование, которое должно было быть отправлено в Израиль в четверг, обвиняя государство в "геноциде".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

В профсоюзе докеров CGT Dockers заявили, что на одно из судов, которое должно было отплыть из порта Марселя в четверг, нужно загрузить детали для пулеметов производства местного предприятия Eurolinks.

По словам представителя CGT Dockers Кристофа Кларе, с момента, когда докеры отказались загружать товар, никто не может сделать это вместо них. Другие контейнеры, предназначенные для этого судна, будут загружены.

"Мы за мир" и "против любых войн", добавил профсоюз CGT Dockers, заявив о отказе "участвовать в геноциде, осуществляемом израильским правительством".

О производстве Eurolinks деталей для пулеметов, которые предназначались для Израиля, стало известно еще в 2024 году, но тогда министр обороны Франции Себастьен Лекорню заявил, что эти детали могут быть только "реэкспортированы" Израилем.

Накануне стало известно, что испанское Министерство обороны отозвало лицензии израильской Rafael Advanced Defense System на производство в Испании противотанковых ракет SPIKE LR2.

Это не первый подобный шаг левого испанского правительства: ранее оно отменило соглашение стоимостью 6,6 млн евро, которое предусматривало закупку 15 миллионов боеприпасов у израильской компании.