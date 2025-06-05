ЄС може змінити правила компенсацій за затримки рейсів

У четвер, 5 червня, міністри транспорту країн Європейського Союзу розглянуть можливі зміни до правил компенсації за затримки авіарейсів, поточна система, яка дозволяє пасажирам вимагати компенсацію у разі затримки понад три години, може бути значно переглянута.

Про це пише видання Euractiv у своєму проєкті "The Capitals", передає "Європейська правда".

Польща, яка нині головує в Раді ЄС, пропонує підвищити мінімальний час затримки, необхідний для компенсації:

до чотирьох годин для коротких рейсів;

до шести годин для довгих;

залишити тригодинний поріг лише для надкоротких маршрутів.

Це означає, що значно менше пасажирів матимуть право на відшкодування.

Польські представники стверджують, що це зменшить кількість скасованих рейсів – дешевший варіант для авіакомпаній порівняно з виплатою компенсацій.

"Пасажири радше прибудуть із затримкою, ніж взагалі не полетять", – зазначив один з дипломатів ЄС.

Втім, Німеччина та Іспанія виступають проти змін і наполягають на збереженні чинного тригодинного правила. Натомість Італія, Ірландія та інші країни, де активно працюють лоукостери, підтримують підвищення порогу.

Також обговорюються зміни у розмірах компенсацій. Берлін пропонує фіксовану ставку – 300 євро, тоді як польський компроміс передбачає зниження максимальної компенсації з 600 до 500 євро.

Ці зміни можуть мати суттєві наслідки для пасажирів. У 2024 році лише 65% рейсів в ЄС прибули вчасно, а до 2035 року, за оцінками, кількість затримок може зрости вшестеро.

Нові правила, якщо їх буде ухвалено, суттєво вплинуть на права мандрівників у випадку затримки рейсів.

Наприкінці травня писали, що більшість німців, яким потрібно їздити на роботу, користуються для цього приватними авто – ця цифра з 2020 року майже не знизилася.

А влада Парижа за останні роки запровадила серію стимулів для того, щоб "пересадити" містян на громадський транспорт або велосипеди та зменшити шум і забруднення від автомобільного транспорту.

Зокрема, на окружній Парижа знизили максимальну швидкість до 50 км/год. Також парижани на референдумі підтримали потрійну плату за паркування позашляховиків.