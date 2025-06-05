Сенатор Грем: готові дати Трампу більше інструментів проти Путіна, і це будуть не пряники

Американський сенатор-республіканець Ліндсі Грем заявив, що Сенат готовий найближчим часом надати президенту США Дональду Трампу "більше інструментів" проти глави Кремля Владіміра Путіна, "враховуючи його поведінку".

Про це сенатор написав у себе в Х, повідомляє "Європейська правда".

За словами Грема, він завжди вважав Трампа "єдиною людиною, – яка може закінчити війну між Росією та Україною чесно і справедливо".

Водночас він натякає на необхідності змінити підхід до РФ.

"Зрозуміло, що, з огляду на поведінку Путіна і його відмову бути розсудливим, Сенат скоро надасть президенту Дональду Трампу ще більше інструментів у його арсеналі, і це буде не пряник", – написав Грем.

Він додав, що цінує той факт, що Трамп "вступив у позитивний контакт із Путіним, щоб спробувати змусити його сісти за стіл переговорів".

"Я завжди підтримував такий підхід, але для встановлення миру потрібні партнери, готові до цього", – резюмував сенатор.

Нагадаємо, сенатори Річард Блументаль (демократ) і Ліндсі Грем (республіканець) разом з 80 співавторами подали законопроєкт, який передбачатиме додаткові економічні санкції проти Росії за відмову від перемир’я, зокрема запровадження 500-відсоткового мита на товари, що імпортуються з країн, які купують російську нафту.

Підтримка цих санкцій є і в Палаті представників.

Водночас речниця Білого дому Керолайн Левітт дала зрозуміти, що саме Трамп ухвалюватиме остаточне рішення щодо потенційного посилення санкцій проти Росії.