Сенатор Грэм: готовы дать Трампу больше инструментов против Путина, и это будут не пряники

Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что Сенат готов в ближайшее время предоставить президенту США Дональду Трампу "больше инструментов" против главы Кремля Владимира Путина, "учитывая его поведение".

Об этом сенатор написал у себя в Х, сообщает "Европейская правда".

По словам Грэма, он всегда считал Трампа "единственным человеком, – который может закончить войну между Россией и Украиной честно и справедливо".

В то же время он намекает на необходимость изменить подход к РФ.

"Понятно, что, учитывая поведение Путина и его отказ быть благоразумным, Сенат скоро предоставит президенту Дональду Трампу еще больше инструментов в его арсенале, и это будет не пряник", – написал Грэм.

Он добавил, что ценит тот факт, что Трамп "вступил в позитивный контакт с Путиным, чтобы попытаться заставить его сесть за стол переговоров".

"Я всегда поддерживал такой подход, но для установления мира нужны партнеры, готовые к этому", – резюмировал сенатор.

Напомним, сенаторы Ричард Блументаль (демократ) и Линдси Грэм (республиканец) вместе с 80 соавторами подали законопроект, предусматривающий дополнительные экономические санкции против России за отказ от перемирия, в частности введение 500-процентной пошлины на товары, импортируемые из стран, которые покупают российскую нефть.

Поддержка этих санкций есть и в Палате представителей.

В то же время пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт дала понять, что именно Трамп будет принимать окончательное решение относительно потенциального усиления санкций против России.