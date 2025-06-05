У Німеччині приземлився літак внаслідок грози, постраждали дев’ятеро пасажирів

Літак, який прямував до Італії був змушений здійснити аварійну посадку в південній частині Німеччині через сильну турбулентність, внаслідок чого кілька пасажирів зазнали поранень.

Про це пише агентство Reuters із посиланням на заяву поліції Баварії, передає "Європейська правда".

Літак авіакомпанії Ryanair, що прямував до Мілана, був змушений здійснити аварійну посадку в південній Німеччині через сильну турбулентність, спричинену грозою пізно в середу, 4 червня.

За даними поліції, дев'ять пасажирів отримали поранення.

Правоохоронці зазначили, що погодні умови змусили пілота здійснити аварійну посадку в Меммінгені, приблизно за 113 км на захід від Мюнхена.

Хоча літак приземлився благополучно, дев'ять людей віком від двох до 59 років отримали травми в результаті турбулентності.

Жінка отримала травму голови, її дворічна дитина отримала забої, а 59-річна жінка скаржилася на біль у спині. Всі троє були госпіталізовані. Іншим постраждалим надали допомогу на місці.

Поліція зазначила, що авіакомпанія організовує автобусний трансфер до Мілана, оскільки місцеві авіаційні власті не дозволили виліт з Меммінгена.

В середині травня у Фінляндії внаслідок зіткнення двох гелікоптерів загинули п’ятеро людей.

А 31 травня на заході Німеччини спортивний літак втратив керування і врізався у терасу житлового будинка, внаслідок аварії двоє людей загинули.