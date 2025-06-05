В Германии приземлился самолет из-за грозы, пострадали девять пассажиров

Самолет, направлявшийся в Италию, был вынужден совершить аварийную посадку в южной части Германии из-за сильной турбулентности, в результате чего несколько пассажиров получили ранения.

Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на заявление полиции Баварии, передает "Европейская правда".

Самолет авиакомпании Ryanair, направлявшийся в Милан, был вынужден совершить аварийную посадку в южной Германии из-за сильной турбулентности, вызванной грозой поздно вечером в среду, 4 июня.

По данным полиции, девять пассажиров получили ранения.

Правоохранители отметили, что погодные условия вынудили пилота совершить аварийную посадку в Меммингене, примерно в 113 км к западу от Мюнхена.

Хотя самолет приземлился благополучно, девять человек в возрасте от двух до 59 лет получили травмы в результате турбулентности.

Женщина получила травму головы, ее двухлетний ребенок получил ушибы, а 59-летняя женщина жаловалась на боль в спине. Все трое были госпитализированы. Остальным пострадавшим оказали помощь на месте.

Полиция отметила, что авиакомпания организует автобусный трансфер до Милана, поскольку местные авиационные власти не разрешили вылет из Меммингена.

В середине мая в Финляндии в результате столкновения двух вертолетов погибли пять человек.

А 31 мая на западе Германии спортивный самолет потерял управление и врезался в террасу жилого дома, в результате аварии два человека погибли.