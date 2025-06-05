Естонія хоче за допомогою "стіни дронів" на кордоні боротися з контрабандою

Естонська "стіна дронів" вартістю 20 мільйонів євро буде використовуватись насамперед для розв'язання проблем "мирного часу", як-от контрабанда.

Про це повідомляє ERR з посиланням на Департамент поліції та прикордонної охорони (PPA), пише "Європейська правда".

Завершити "стіну дронів" в Естонії планують до 2027 року, наразі триває пошук фінансування проєкту з боку ЄС.

Після завершення розгортання "стіна дронів" охоплюватиме весь східний кордон з Російською Федерацією і великі міста Естонії.

У PPA зазначили, що її використовуватимуть для боротьби з безпілотниками, які літають над кордоном і які здебільшого використовують для контрабанди, а не у військових цілях.

"Однак якщо говорити про міста, то йдеться скоріше про тих, хто створює небезпечні ситуації – наприклад, для повітряного руху або літає над нашими об'єктами, де польоти без дозволу заборонені", – сказала експертка з розвитку PPA Ханна Хеєр.

У PPA заявили, що "стіна дронів" буде здатна виявляти велику кількість безпілотників, яка обчислюється сотнями, які літають одночасно, хоча подальші заходи, чи то глушіння, чи то збиття дрона з курсу або його приземлення, не розкривають з міркувань безпеки.

Хеєр зазначила, що українські експерти надали велику допомогу Естонії у цьому питанні.

"Наразі Україна володіє найкращими експертними знаннями, але ми також повинні враховувати, що умови там дещо відрізняються від естонських – тому ми безумовно не можемо перейняти все як у всіх, хоча і можемо адаптуватися, до того ж українці нам дуже допомогли", – продовжила вона.

У PPA заявили, що естонська "стіна дронів" має бути введена в експлуатацію не пізніше кінця 2027 року. Водночас з урахуванням темпів розвитку технологій, вона ніколи не буде повністю завершена. Обладнання для виявлення і протидії потребуватиме постійної модернізації.

Як відомо, у квітні ЄС відмовив Литві та Естонії у фінансуванні запропонованого ними проєкту "стіни безпілотників" для захисту своїх кордонів.

Після цього литовський прем'єр-міністр Гінтаутас Палуцкас висловив жаль, що ці питання доведеться вирішувати на національному рівні та за кошти платників податків.