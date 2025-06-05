Эстония хочет с помощью "стены дронов" на границе бороться с контрабандой

Эстонская "стена дронов" стоимостью 20 миллионов евро будет использоваться прежде всего для решения проблем "мирного времени", таких как контрабанда.

Об этом сообщает ERR со ссылкой на Департамент полиции и пограничной охраны (PPA), пишет "Европейская правда".

Закончить "стену дронов" в Эстонии планируют до 2027 года, сейчас идет поиск финансирования проекта со стороны ЕС.

После завершения развертывания "стена дронов" будет охватывать всю восточную границу с Российской Федерацией и крупные города Эстонии.

В PPA отметили, что ее будут использовать для борьбы с беспилотниками, которые летают над границей и которые в основном используют для контрабанды, а не в военных целях.

"Однако если говорить о городах, то речь идет скорее о тех, кто создает опасные ситуации – например, для воздушного движения или летает над нашими объектами, где полеты без разрешения запрещены", – сказала эксперт по развитию PPA Ханна Хеер.

В PPA заявили, что "стена дронов" будет способна обнаруживать большое количество беспилотников, исчисляемое сотнями, которые летают одновременно, хотя дальнейшие меры, будь то глушение, сбивание дрона с курса или его приземление, не раскрывают из соображений безопасности.

Хеер отметила, что украинские эксперты оказали большую помощь Эстонии в этом вопросе.

"Сейчас Украина обладает лучшими экспертными знаниями, но мы также должны учитывать, что условия там несколько отличаются от эстонских – поэтому мы определенно не можем перенять все, хотя и можем адаптироваться, к тому же украинцы нам очень помогли", – продолжила она.

В PPA заявили, что эстонская "стена дронов" должна быть введена в эксплуатацию не позднее конца 2027 года. В то же время с учетом темпов развития технологий, она никогда не будет полностью завершена. Оборудование для обнаружения и противодействия потребует постоянной модернизации.

Как известно, в апреле ЕС отказал Литве и Эстонии в финансировании предложенного ими проекта "стены беспилотников" для защиты своих границ.

После этого литовский премьер-министр Гинтаутас Палуцкас выразил сожаление, что эти вопросы придется решать на национальном уровне и за средства налогоплательщиков.