В Латвию пытались попасть 90 нелегальных мигрантов из Беларуси

В среду, 4 июня, несколько десятков мигрантов попытались нелегально попасть в Латвию из Беларуси.

Об этом пишет LRT со ссылкой на данные Государственной пограничной службы, передает "Европейская правда".

Латвийские пограничники 4 июня задержали 90 человек, которые пытались нелегально попасть в Латвию из Беларуси.

Как отмечается, в этом году пограничники задержали 4 615 человек, которые пытались нелегально попасть в Латвию из Беларуси, а 12 людям был разрешен въезд в страну по гуманитарным соображениям.

Ранее правительство Латвии продлило режим усиленных мер безопасности на границе с Беларусью до 30 июня 2025 года в связи с наплывом нелегальных мигрантов.

В марте Латвия по этой же причине приняла решение о частичном закрытии пограничных пунктов "Патерниеки" на границе с Беларусью в Краславском крае и пунктов "Гребнево" и "Терехово" на границе с Россией в Лудзенском крае.

А начальник Государственной пограничной охраны Латвии, генерал Гунтис Пуятс заявил, что давление нелегальных мигрантов, идущих из Беларуси и из России, может продолжаться еще несколько лет.