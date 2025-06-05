Президент Литви непрямо критикує прем'єра через скандал із позикою

Президент Литви Гітанас Науседа непрямо розкритикував прем'єра країни Гінтаутаса Палуцкаса на тлі скандалу щодо можливого надання пільгової позики компанії, яка частково йому належить.

Заяву литовського президента наводить LRT, повідомляє "Європейська правда".

Науседа не став жорстко оцінювати ситуацію, але дав зрозуміти, як слід було б чинити. Ім'я прем'єра також прямо не згадувалося.

"Одягнувши мантію політика, слід дев'ять разів відміряти, перш ніж брати участь у бізнесі. В іншому разі невирішені стосунки з діловим середовищем постійно топитимуть навіть найблагородніші ініціативи і змушуватимуть відбиватися від справедливих і несправедливих підозр", – зазначив він.

Нещодавно було опубліковане розслідування, проведене журналістським центром Siena і Laisvės TV. Воно показало, що компанія Garnis, що планує виробництво акумуляторних систем, отримала 200 тисяч євро пільгового кредиту від банку ILTE в той час, коли Палуцкас уже обіймав посаду прем'єр-міністра. Йому належить 49 % акцій цієї компанії.

У цей самий час – у лютому і березні – уряд за участю Палуцкаса ухвалював рішення, що стосуються діяльності банку ILTE: до Сейму подали поправки до закону, що регулює роботу національного банку розвитку, а також затвердили ліміти запозичень для установ центральної влади, включно із самим ILTE.

Палуцкасу також частково (51%) належить й інша компанія – Emus. Ця фірма не могла претендувати на пільговий кредит, оскільки працює занадто давно. Garnis також не зміг би отримати цей кредит, якби формально входив в одну групу з Emus.

Тому в публічному просторі лунають припущення, що компанія Garnis могла бути створена спеціально заради отримання кредиту.

Палуцкас каже, що не бере участі в управлінні своїми компаніями з 2020 року, і запропонував адресувати всі питання керівникам фірм, а не йому як акціонеру.

Тим часом головна комісія зі службової етики (VTEK) у середу ухвалила рішення почати розслідування щодо можливого конфлікту інтересів прем'єр-міністра Гінтаутаса Палуцкаса.