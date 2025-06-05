Президент Литвы косвенно критикует премьера из-за скандала с займом

Президент Литвы Гитанас Науседа косвенно раскритиковал премьера страны Гинтаутаса Палуцкаса на фоне скандала относительно возможного предоставления льготного займа компании, которая частично ему принадлежит.

Заявление литовского президента приводит LRT, сообщает "Европейская правда".

Науседа не стал жестко оценивать ситуацию, но дал понять, как следовало бы поступать. Имя премьера также прямо не упоминалось.

"Надев мантию политика, следует девять раз отмерить, прежде чем участвовать в бизнесе. В противном случае нерешенные отношения с деловой средой будут постоянно топить даже самые благородные инициативы и заставлять отбиваться от справедливых и несправедливых подозрений", – отметил он.

Недавно было опубликовано расследование, проведенное журналистским центром Siena и Laisvės TV. Оно показало, что компания Garnis, планирующая производство аккумуляторных систем, получила 200 тысяч евро льготного кредита от банка ILTE в то время, когда Палуцкас уже занимал должность премьер-министра. Ему принадлежит 49 % акций этой компании.

В это же время – в феврале и марте – правительство с участием Палуцкаса принимало решения, касающиеся деятельности банка ILTE: в Сейм подали поправки в закон, регулирующий работу национального банка развития, а также утвердили лимиты заимствований для учреждений центральной власти, включая сам ILTE.

Палуцкасу также частично (51%) принадлежит и другая компания – Emus. Эта фирма не могла претендовать на льготный кредит, поскольку работает слишком давно. Garnis также не смог бы получить этот кредит, если бы формально входил в одну группу с Emus.

Поэтому в публичном пространстве звучат предположения, что компания Garnis могла быть создана специально ради получения кредита.

Палуцкас говорит, что не участвует в управлении своими компаниями с 2020 года, и предложил адресовать все вопросы руководителям фирм, а не ему как акционеру.

Тем временем главная комиссия по служебной этике (VTEK) в среду приняла решение начать расследование в отношении возможного конфликта интересов премьер-министра Гинтаутаса Палуцкаса.