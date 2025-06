В Британии изучают сценарий одновременных войн, развязанных Россией и Китаем

Высокопоставленные чиновники британских вооруженных сил предупреждают об опасности одновременного вооруженного конфликта Запада с Россией и Китаем, если Великобритания и страны НАТО не ускорят перевооружение.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщил бывший начальник Генштаба армии Великобритании генерал Патрик Сандерс, его цитирует издание The Times.

По его словам, Министерство обороны уже разработало чрезвычайные планы реагирования на возможный "двойной кризис", а бывшие военачальники проводят моделирование такого сценария.

Сандерс подчеркнул, что ситуация может развернуться уже в течение следующих двух лет, если НАТО не успеет восстановить свои ослабленные вооруженные силы.

В комментарии к подкасту The General and The Journalist Сандерс описал потенциальный ход событий: конфликт может начаться с масштабного столкновения в Индо-Тихоокеанском регионе – например, с вторжения Китая на Тайвань, что заставит США перебросить силы из Европы.

В ответ Россия может воспользоваться случаем и атаковать часть территории НАТО – например, страны Балтии или стратегический район Шпицбергена – с целью достижения локального преимущества.

"Захватив ограниченную территорию, они спрячутся за ядерным зонтиком и бросят вызов НАТО: мол, действуйте, если осмелитесь. Ставки – чрезвычайно высокие, но выигрыш для Путина – еще выше", – пояснил Сандерс.

Вероятно, Россию и Китай при таком сценарии поддержат Иран и Северная Корея.

"Если НАТО не сможет прийти на помощь союзной стране и остановить вторжение, это фактически будет означать конец НАТО. Поэтому это двойная угроза, которая будет иметь глобальные последствия", – заявил Сандерс.

Напомним, комиссар ЕС по вопросам обороны Андрюс Кубилюс разделяет оценку западных разведок, что нападение России на государства Евросоюза может произойти в течение следующих нескольких лет.

А недавняя оценка Федеральной разведывательной службы (BND) и Вооруженных сил Германии свидетельствует о том, что Россия видит себя в системном конфликте с Западом и готовится к большой войне с НАТО.