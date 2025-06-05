Мер Парижа опинилась під шквалом критики за часті поїздки за кордон

Мер Парижа Анн Ідальго стала об’єктом критики через численні закордонні візити, які, на думку опонентів, оплачуються з коштів платників податків і не мають прямого стосунку до потреб французької столиці.

Про це йдеться у публікації The Times, повідомляє "Європейська правда".

У середу Ідальго публічно відповіла на звинувачення, які посилюються на тлі її 11 поїздок за межі Франції з початку року.

Критики підозрюють, що Ідальго використовує закордонні візити як інструмент для просування своєї кандидатури на посаду Верховного комісара ООН у справах біженців.

Утім, очільниця міста заперечує звинувачення, стверджуючи, що подорожі є проявом її міжнародного бачення ролі Парижа.

"Поїздки – це прекрасно, але трохи виснажливо. Але вони приносять партнерства, фінансування, підтримку, підвищують економічну привабливість і міжнародний імідж Парижа", – заявила вона.

У 2025 році Ідальго побувала у Швейцарії, Кенії, В’єтнамі, США, Мавританії, Бельгії, Італії, Іспанії, Марокко, двічі у Польщі. Торік – у Польщі, Україні, Греції, Бразилії, Французькій Полінезії, на острові, де проживає її донька, що викликало нову хвилю критики.

Згідно з документами, оприлюдненими Le Monde, вартість окремих поїздок досягала десятків тисяч євро. Наприклад, поїздка до Нью-Йорка у 2023 році коштувала понад 24 тисячі євро, а "робочий візит" до Французької Полінезії – майже 60 тисяч євро.

Під час перебування в Тихоокеанському регіоні делегація Ідальго також накопичила телефонний рахунок у 11 600 євро.

Нагадаємо, перший місяць повномасштабної війни Париж символічно надав Києву статус "почесного громадянина", що стало першим таким прецедентом.