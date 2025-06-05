Мэр Парижа оказалась под шквалом критики за частые поездки за границу

Мэр Парижа Анн Идальго стала объектом критики из-за многочисленных зарубежных визитов, которые, по мнению оппонентов, оплачиваются из средств налогоплательщиков и не имеют прямого отношения к потребностям французской столицы.

Об этом говорится в публикации The Times, сообщает "Европейская правда".

В среду Идальго публично ответила на обвинения, которые усиливаются на фоне ее 11 поездок за пределы Франции с начала года.

Критики подозревают, что Идальго использует зарубежные визиты как инструмент для продвижения своей кандидатуры на должность Верховного комиссара ООН по делам беженцев.

Впрочем, глава города отрицает обвинения, утверждая, что путешествия являются проявлением ее международного видения роли Парижа.

"Поездки – это прекрасно, но немного утомительно. Но они приносят партнерства, финансирование, поддержку, повышают экономическую привлекательность и международный имидж Парижа", – заявила она.

В 2025 году Идальго побывала в Швейцарии, Кении, Вьетнаме, США, Мавритании, Бельгии, Италии, Испании, Марокко, дважды в Польше. В прошлом году – в Польше, Украине, Греции, Бразилии, Французской Полинезии, на острове, где проживает ее дочь, что вызвало новую волну критики.

Согласно документам, обнародованным Le Monde, стоимость отдельных поездок достигала десятков тысяч евро. Например, поездка в Нью-Йорк в 2023 году стоила более 24 тысяч евро, а "рабочий визит" во Французскую Полинезию – почти 60 тысяч евро.

Во время пребывания в Тихоокеанском регионе делегация Идальго также накопила телефонный счет в 11 600 евро.

Напомним, первый месяц полномасштабной войны Париж символически предоставил Киеву статус "почетного гражданина", что стало первым таким прецедентом.