Парламент Франції символічно закликав завернути непопулярну пенсійну реформу

Національна асамблея Франції підтримала пропозицію резолюції із закликом завернути непопулярну пенсійну реформу.

Про це повідомляє BFMTV, пише "Європейська правда".

У четвер 5 червня у Національній асамблеї проголосували за проєкт резолюції із закликом завернути непопулярну пенсійну реформу, що передбачає підвищення пенсійного віку.

Текст, підтриманий 198 голосами "за" і 35 "проти", не має зобов’язуючої сили, але дозволяє депутатам висловити позицію і створити політичний тиск на уряд.

Премʼєр Франції висловлювався проти перегляду пенсійного віку, передбаченого реформою.

Тим часом Данія ухвалила план поступового підвищення пенсійного віку до 70 років; зараз вік виходу на державну пенсію в країні становить 67 років.