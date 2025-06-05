Парламент Франції символічно закликав завернути непопулярну пенсійну реформу
Новини — Четвер, 5 червня 2025, 16:56 —
Національна асамблея Франції підтримала пропозицію резолюції із закликом завернути непопулярну пенсійну реформу.
Про це повідомляє BFMTV, пише "Європейська правда".
У четвер 5 червня у Національній асамблеї проголосували за проєкт резолюції із закликом завернути непопулярну пенсійну реформу, що передбачає підвищення пенсійного віку.
Текст, підтриманий 198 голосами "за" і 35 "проти", не має зобов’язуючої сили, але дозволяє депутатам висловити позицію і створити політичний тиск на уряд.
Премʼєр Франції висловлювався проти перегляду пенсійного віку, передбаченого реформою.
Тим часом Данія ухвалила план поступового підвищення пенсійного віку до 70 років; зараз вік виходу на державну пенсію в країні становить 67 років.
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