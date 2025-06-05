Парламент Франции символично призвал завернуть непопулярную пенсионную реформу

Национальная ассамблея Франции поддержала предложение резолюции с призывом завернуть непопулярную пенсионную реформу.

Об этом сообщает BFMTV, пишет "Европейская правда".

В четверг 5 июня в Национальной ассамблее проголосовали за проект резолюции с призывом завернуть непопулярную пенсионную реформу, предусматривающую повышение пенсионного возраста.

Текст, поддержанный 198 голосами "за" и 35 "против", не имеет обязывающей силы, но позволяет депутатам выразить позицию и создать политическое давление на правительство.

Премьер Франции высказывался против пересмотра пенсионного возраста, предусмотренного реформой.

Тем временем Дания приняла план постепенного повышения пенсионного возраста до 70 лет; сейчас возраст выхода на государственную пенсию в стране составляет 67 лет.