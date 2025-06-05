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Из Эстонии выдворили гражданина России из-за контакта с ФСБ

Новости — Четверг, 5 июня 2025, 17:22 — Мария Емец

В Эстонии лишили вида на жительство и выдворили гражданина России из соображений нацбезопасности.

Об этом сообщила Служба безопасности Эстонии (KAPO), пишет "Европейская правда".

На официальных страницах ведомства сообщили о лишении вида на жительство и выдворении из страны россиянина Сергея Филатова по соображениям безопасности.

"ФСБ вышла на контакт с Филатовым. Для предотвращения и прекращения угроз безопасности мы помогли ему вернуться в родную страну", – заявили в KAPO.

В сообщении опубликовали также не размытые фотографии мужчины.

В конце мая Эстония выдворила и передала украинским властям гражданина Украины, который поддерживал контакты с российской ФСБ.

Тем временем в Сейме Латвии готовят к финальному третьему чтению законопроект, предусматривающий запрет поездок в Россию и Беларусь части госслужащих.

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