Из Эстонии выдворили гражданина России из-за контакта с ФСБ

В Эстонии лишили вида на жительство и выдворили гражданина России из соображений нацбезопасности.

Об этом сообщила Служба безопасности Эстонии (KAPO), пишет "Европейская правда".

На официальных страницах ведомства сообщили о лишении вида на жительство и выдворении из страны россиянина Сергея Филатова по соображениям безопасности.

KAPO ettepanekul tühistas PPA julgeolekukaalutlustel Venemaa kodaniku Sergei Filatovi elamisloa. FSB oli Filatoviga loonud kontakti. Julgeolekuohtude ennetamiseks ja tõkestamiseks, aitasime ta kodumaale. pic.twitter.com/KgQjho99KO – Kaitsepolitseiamet (@kaitsepolitsei) June 5, 2025

"ФСБ вышла на контакт с Филатовым. Для предотвращения и прекращения угроз безопасности мы помогли ему вернуться в родную страну", – заявили в KAPO.

В сообщении опубликовали также не размытые фотографии мужчины.

В конце мая Эстония выдворила и передала украинским властям гражданина Украины, который поддерживал контакты с российской ФСБ.

Тем временем в Сейме Латвии готовят к финальному третьему чтению законопроект, предусматривающий запрет поездок в Россию и Беларусь части госслужащих.