Орбан прийняв у Будапешті розшукуваного сепаратиста Додіка

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан 5 червня прийняв у Будапешті президента Республіки Сербської Мілорада Додіка, щодо якого у Боснії та Герцеговині видали ордер на арешт.

Про це, як пише "Європейська правда", інформує угорське видання Index.

Зустріч відбулася в офіційній резиденції Орбана, де обоє політиків обговорили двосторонні проєкти та питання стабільності на Західних Балканах.

Під час зустрічі Орбан наголосив, що стабільність Боснії і Герцеговини має "вирішальне значення для підтримки миру та безпеки на всіх Західних Балканах".

У лютому суд Боснії та Герцеговини засудив Додіка до одного року ув'язнення і шестирічної заборони обіймати державні посади.

Його визнали винним у порушенні конституційного порядку, зокрема через ігнорування рішень верховного представника міжнародної спільноти в Боснії, Крістіана Шмідта, та ухвалення законів, які обмежують юрисдикцію державних інституцій у Республіці Сербській.

У березні 2025 року прокуратура Боснії видала ордер на арешт Додіка та ще двох високопосадовців Республіки Сербської за антиконституційну діяльність.

Додік публічно відмовився визнавати юрисдикцію державних органів та заявив, що не підкориться арешту.

Підтримка Додіка з боку Угорщини та Сербії викликає занепокоєння в Європейському Союзі та НАТО. Угорщину, члена ЄС та НАТО, вже неодноразово критикували за тісні зв’язки з проросійськими політиками на Балканах. Європейські дипломати вважають, що такі дії підривають зусилля щодо збереження стабільності в регіоні.

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