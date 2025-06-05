Орбан принял в Будапеште разыскиваемого сепаратиста Додика

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 5 июня принял в Будапеште президента Республики Сербской Милорада Додика, в отношении которого в Боснии и Герцеговине выдали ордер на арест.

Об этом, как пишет "Европейская правда", информирует венгерское издание Index.

Встреча состоялась в официальной резиденции Орбана, где оба политика обсудили двусторонние проекты и вопросы стабильности на Западных Балканах.

Во время встречи Орбан подчеркнул, что стабильность Боснии и Герцеговины имеет "решающее значение для поддержания мира и безопасности на всех Западных Балканах".

В феврале суд Боснии и Герцеговины приговорил Додика к одному году заключения и шестилетнему запрету занимать государственные должности.

Его признали виновным в нарушении конституционного порядка, в частности из-за игнорирования решений верховного представителя международного сообщества в Боснии, Кристиана Шмидта, и принятия законов, которые ограничивают юрисдикцию государственных институтов в Республике Сербской.

В марте 2025 года прокуратура Боснии выдала ордер на арест Додика и еще двух высокопоставленных чиновников Республики Сербской за антиконституционную деятельность.

Додик публично отказался признавать юрисдикцию государственных органов и заявил, что не подчинится аресту.

Поддержка Додика со стороны Венгрии и Сербии вызывает беспокойство в Европейском Союзе и НАТО. Венгрию, члена ЕС и НАТО, уже неоднократно критиковали за тесные связи с пророссийскими политиками на Балканах. Европейские дипломаты считают, что такие действия подрывают усилия по сохранению стабильности в регионе.

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