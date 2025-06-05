Землетрус частково пошкодив Помпеї

Через землетруси на півдні Італії зазнала пошкодження частина Археологічного парку Помпеї, що діє на місці розкопок легендарного міста.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Napoli Today.

Підземні поштовхи силою до 3,2 бала зафіксували на Флегрейських полях – так називають частину Неаполя, яка фактично розташована на сплячому вулкані.

У результаті частково обвалились стіна та склепіння в інсулі (багатоповерховому житловому будинку), виявленому на території Помпеї.

Інсула вже до цього зазнала пошкоджень під час сильнішого землетрусу 1980 року і перебувала на реставрації.

За інформацією адміністрації парку Помпеї, ніхто в результаті землетрусу не постраждав, а в будівлі не було фресок чи рухомих експонатів.

Поки тривають роботи з убезпечення території, парк розпочав перевірку всієї площі розкопок.

"Помпеї – це вразливе місце, і ми працюємо над всебічним контролем, щоб перевірити можливі пошкодження після сьогоднішнього землетрусу", – сказав директор об'єкта Габріель Цухтрігель.

Археологічний парк Помпеї є однією з найпопулярніших визначних пам'яток країни. Місто біля підніжжя Везувію було засипане попелом, брудом і лавою в 79 році нашої ери після кількох вивержень вулкана.

У 2024 році в Помпеї запровадили щоденний ліміт на кількість туристів.