Землетрус частково пошкодив Помпеї
Через землетруси на півдні Італії зазнала пошкодження частина Археологічного парку Помпеї, що діє на місці розкопок легендарного міста.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Napoli Today.
Підземні поштовхи силою до 3,2 бала зафіксували на Флегрейських полях – так називають частину Неаполя, яка фактично розташована на сплячому вулкані.
У результаті частково обвалились стіна та склепіння в інсулі (багатоповерховому житловому будинку), виявленому на території Помпеї.
Інсула вже до цього зазнала пошкоджень під час сильнішого землетрусу 1980 року і перебувала на реставрації.
За інформацією адміністрації парку Помпеї, ніхто в результаті землетрусу не постраждав, а в будівлі не було фресок чи рухомих експонатів.
Поки тривають роботи з убезпечення території, парк розпочав перевірку всієї площі розкопок.
"Помпеї – це вразливе місце, і ми працюємо над всебічним контролем, щоб перевірити можливі пошкодження після сьогоднішнього землетрусу", – сказав директор об'єкта Габріель Цухтрігель.
Археологічний парк Помпеї є однією з найпопулярніших визначних пам'яток країни. Місто біля підніжжя Везувію було засипане попелом, брудом і лавою в 79 році нашої ери після кількох вивержень вулкана.
У 2024 році в Помпеї запровадили щоденний ліміт на кількість туристів.