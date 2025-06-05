Землетрясение частично повредило Помпеи

Из-за землетрясения на юге Италии получила повреждения часть Археологического парка Помпеи, действующего на месте раскопок легендарного города.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Napoli Today.

Подземные толчки силой до 3,2 балла зафиксировали на Флегрейских полях – так называют часть Неаполя, которая фактически расположена на спящем вулкане.

В результате частично обвалились стена и своды в инсуле (многоэтажном жилом доме), обнаруженном на территории Помпеи.

Инсула уже до этого получила повреждения во время более сильного землетрясения 1980 года и находилась на реставрации.

По информации администрации парка Помпеи, никто в результате землетрясения не пострадал, а в здании не было фресок или движущихся экспонатов.

Пока продолжаются работы по обеспечению безопасности территории, парк начал проверку всей площади раскопок.

"Помпеи – это уязвимое место, и мы работаем над всесторонним контролем, чтобы проверить возможные повреждения после сегодняшнего землетрясения", – сказал директор объекта Габриэль Цухтригель.

Археологический парк Помпеи является одной из самых популярных достопримечательностей страны. Город у подножия Везувия был засыпан пеплом, грязью и лавой в 79 году нашей эры после нескольких извержений вулкана.

В 2024 году в Помпеи ввели ежедневный лимит на количество туристов.